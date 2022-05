DIRETTA - Playout Primavera, Genoa-Napoli 1-1 (19' Pesce, 22' Besaggio): primo cambio per gli azzurri

Diretta Genoa-Napoli Primavera - Genoa-Napoli Primavera diretta, gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale Genoa-Napoli del playout del campionato Primavera. Ci si gioca la salvezza alle ore 14:30 Genoa Napoli Primavera in diretta.

Genoa Napoli Primavera | DIRETTA

75' Prima sostituzione per il Napoli: fuori l'ammonito Acampa che lascia posto a Giannini

64' Vergara per Pesce che non riesce a trovare la conclusione vincente a tu per tu con Corci

59' Dentro Bambam e fuori Sahli per il Genoa

51' Fa tutto da solo D'Agostino, conclusione a lato di poco con il mancino

48' Conclusione alta, dal limite dell'area di rigore di Macca

45' Partiti, palla al Napoli!

SECONDO TEMPO

46' Fine primo tempo, pareggio divertente tra due squadre che si contendono la permanenza in Primavera 1

37' Pallone al centro per Busa: stop e tiro in girata dai quindici metri, blocca Idasiak

28' Napoli in zona d'attacco, tiene in ansia la difesa di casa su palla inattiva

22' Cross dalla destra e Besaggio scaraventa in gol al volo: è 1-1!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOL del Napoli. Giocata di Vergara sulla sinistra che serve Pesce sul secondo palo: è 1-0!

12' Miracolo di Corci che salva la conclusione a botta sicura di Spavone

10' Cross dalla sinistra, Buksa prova la girata ma la palla si spegne sul fondo

8' Napoli vicino al vantaggio con Pesce che si gira in area e calcia, risponde Corci con i piedi e salva il Grifone

3' Altra occasione per il Genoa con Sadiku che mette al centro ma Buksa arriva in ritardo

2' Occasione per il Genoa con Buksa ma Idasiak è attento e respinge

1' Partiti!

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali:

GENOA: Corci; Dellepiane, Boci, Besaggio, Bolcano, Calvani, Macca, Ambrosini, Sadiku, Sahli, Buksa. All. Chiappino

NAPOLI: Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj; D'Agostino, Saco, Spavone, Iaccarino, Acampa; Vergara; Pesce. All. Frustalupi