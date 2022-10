Colpo dal Barcellona per la Primavera: arriva il 2003 a centrocampo, il nome

Calciomercato Napoli - Gli azzurri hanno piazzato il colpo per il centrocampo della Primavera: sì è svincolato da poco dal Barcellona e adesso è pronto a questa nuova avventura sotto gli ordini di Frustalupi.

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Ieri il Napoli ha definito un acquisto per il centrocampo della Primavera di Frustalupi: arriva Jorge Alaustey (classe ‘2003), cresciuto nel Barcellona, club da cui si è svincolato qualche mese fa. In maglia blaugrana vanta anche tre presenze e un assist in Youth League, la Champions League dei giovani".