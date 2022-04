VIDEO | Gol Ambrosino, l'attaccante del Napoli Primavera vola in testa alla classifica marcatori!

Napoli - Classifica marcatori Primavera 1: Giuseppe Ambrosino del Napoli è in testa alla classifica. Con 16 gol il calciatore del Napoli, insieme a Luvumbo del Cagliari, guida la testa. In allegato anche il video del gol del momentaneo 1-0 in Napoli-Fiorentina: uno splendido colpo di testa che è valso la vittoria del Napoli Primavera nel 3-2 finale contro la squadra viola.