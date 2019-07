Buon compleanno Micri! Stasera alle 21 si festeggiano 10 anni, ospite Decibel Bellini: info e dettagli

Dieci anni di attività, dieci anni di grande crescita. Oggi l'ASD Micri festeggia un prestigioso traguardo. Dalle ore 21 partirà il grande evento: Peppe Accardo da Radio Marte presenterà i volti della stagione sportiva 2019/20 e non mancheranno sorprese importanti per quanto riguarda i piccoli calciatori. A chiudere la serata ci sarà Decibel Bellini, speaker ufficiale del San Paolo per le gare interne della SSC Napoli a caricare l'atmosfera e regalarci emozioni da stadio. Infine sarà aperto ufficialmente il Barça Academy. Appuntamento alle ore 21 presso il Centro Sportivo San Michele di Volla, con area Food. Buon compleanno MICRI.

Compleanno Micri ospite Daniele Decibel Bellini