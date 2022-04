Il giornalista Peppe Iannicelli, nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21, resta ancora moderatamente fiducioso per il futuro degli azzurri: "Sono convinto che se il Napoli vincesse le prossime partita il discorso scudetto sarebbe ancora aperto. Per me non è finita ancora".

Umberto Chiariello ha commentato così le parole di Iannicelli: "Peppe, non prendere in giro la gente. Il Napoli non ha nessuna chance di vincere lo scudetto".