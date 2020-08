Si rinnova la partnership tra Marat e Micri: un'opportunità per i giovani calciatori

Ultime notizie Napoli. Da anni oramai è noto come la MARAT Football Management sia al fianco della ASDMicri, forte del grande rapporto di stima e amicizia che lega il Presidente Michele Visone e il dott. Mario Giuffredi. Da quest’anno sarà intensificato ancora di più il lavoro di scouting mirato a migliorare tutte le rose e dare la possibilità a tanti giovani di confrontarsi nel calcio che conta.

La crescita “Micri” in questi anni è data anche e soprattutto dalla presenza, sempre più imponente della Marat, consolidata realtà internazionale che cura gli interessi di tanti calciatori in A e in B. Si sta già lavorando con un vero e proprio gruppo scouting, passaggio degno di una grande realtà, che cerca di migliorarsi ogni giorno. L'impegno portato avanti è quello di individuare, selezionare e migliorare i giovani che poi, ci si augura, possano un giorno essere rappresentati da uno dei più importante procuratori in Italia.