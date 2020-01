Ultimissime calcio Napoli - Visite mediche concluse per Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli: concluso l'iter di esami clinici di routine a Villa Stuart. Adesso il calciatore si dirigerà alla Filmauro per la firma sul contratto. Lo scatto per gentile concessione di Gioele Loffredo, presidente del Club Napoli Civitavecchia.

