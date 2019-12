Verona-Roma 1-3, zona Champions sempre più lontana per il Napoli

Verona-Roma termina 1-3. Vittoria in trasferta per la Roma di Fonseca che grazie alle reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan espugnano lo stadio Bentegodi salendo a quota 28 punti in classifica. Ora i giallorossi sono al 4° posto in solitaria, in attesa di Cagliari-Sampdoria che si giocherà domani sera e che potrebbe consentire anche ai sardi di salire a quota 28 punti. Ad ogni modo, al momento il Napoli si trova quindi a -8 dalla zona Champions e dal 4° posto, l'ultimo utile per l'accesso alla prossima edizione della Uefa Champions League.