Ventura: "La costruzione dal basso deve avere una finalità altrimenti si scimmiotta soltanto"

Giampiero Ventura è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

La costruzione dal basso ha un senso se hai una finalità ben precisa, perchè la fai. Poi devi tenere capacità e personalità per poterla fare. Ma poi la finalità deve esserci altrimenti stai solo scimmiottando qualche altra squadra. Spesso c'è un giropalla sterile. L'errore di Radu è dovuto all'ansia di giocare la palla. Dico una cosa molto banale: se gioco contro il Torino di Juric la costruzione dal basso paga meno. Il problema è saper leggere le situazioni. Il Napoli quest'anno aveva una delle rose più complete e Spalletti è stato bravo a gestire le emergenze. Purtroppo il Napoli è venuto meno nei momenti decisivi per la corsa scudetto. In alcune partite il Napoli ha fatto bene la costruzione dal basso, altre volte meno.