Nonostante la rabbia per la sconfitta del Napoli contro la Lazio, i numerosi tifosi azzurri che hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra di Gennaro Gattuso. Gli ultras partenopei, infatti, sulle note di Freed from desire, si sono scatenati anche oltre il 90'.

