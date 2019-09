Ultime calcio Napoli. Diego Armando Maradona torna in patria. Terminata l'esperienza in Messico sulla panchina dei Dorados, El Pibe de Oro è pronto a diventare il nuovo allenatore del Gimnasia. La squadra di La Plata è ultima in classifica con un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate di campionato argentino.