E' finito il sogno dell'Ucraina di partecipare ai mondiali in Qatar 2022. Lo spareggio contro il Galles è stato vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie all'autogol di Yarmolenko. L'ultima squadra europea a qualificarsi per il Mondiale 2022 è quindi il Galles di Bale e Ramsey. Era da 64 anni che il Galles non si qualificava alla fase finale di un Mondiale.