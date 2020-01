UFFICIALE - Malaga, Victor Sanchez esonerato per un sex tape divenuto virale sul web: il comunicato

Victor Sanchez del Amo non è più l'allenatore del Malaga. Dopo esser finito al centro di uno scandalo, dovuto ad un video hot finito in rete, il club andaluso ha preso la sua decisione, come spiegato nel comunicato ufficiale:

"Il Malaga ha profuso i suoi migliori sforzi per risolvere in modo amichevole la situazione, attraverso intense trattative con Victor Sanchez del Amo. Ma non è stato possibile arrivare a una soluzione consensuale. Per questo motivo il Club ha deciso di esonerare l’allenatore per cause disciplinari, in conformità con le normative vigenti. Il Club ha preso la decisione in seguito ai gravi danni causati dai recenti eventi extra sportivi, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla squadra e su tutta la società".