UFFICIALE - Lozano squalificato, salterà Napoli-Inter! Arriva la decisione anche su Ibrahimovic

Napoli - Hirving Lozano è stato squalificato ufficialmente per Napoli-Inter. L'attaccante messicano era diffidato ed è stato ammonito contro la Sampdoria. Dovrà scontare la sua squalifica nella gara di domenica sera contro l'Inter.

Un turno di squalifica anche per Zlatan Ibrahimovic. Espulso durante la sfida contro il Parma, il centravanti del Milan è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà quindi la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Questa la motivazione: "Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". Per Ibrahimovic anche 5mila euro di multa.