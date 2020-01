UFFICIALE - Bereszynski salta il Napoli

Stangata per Lautaro Martinez. Il giudice sportivo ha qualificato l'attaccante nerazzurro per 2 giornate dopo l'espulsione rimediata in casa contro il Cagliari. Per questo motivo il bomber argentino salterà il derby di Milano in programma il prossimo 9 febbraio.

Tra gli altri squalificati anche Bartosz Bereszynski si casa Sampdoria, che salterà dunque il prossimo match contro il Napoli. Stop per una giornata anche per Cristian Dell'Orco (Lecce), Armando Izzo (Torino), Sasa Lukic (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Ismael Bennacer (Milan), Mattia Valoti (SPAL), Andrea Petagna (SPAL), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Martin Caceres (Fiorentina).