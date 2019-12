Udinese-Napoli 1-1: azzurri padroni del campo, solo un tiro in porta per i friulani! [STATISTICHE]

Mezzo passo falso del Napoli alla Dacia Arena contro l'Udinese. Gli azzurri non riescono ad andare oltre l'1-1 contro la squadra friulana. Ad andare in rete Kevin Lasagna e Piotr Zielinski, ex della gara. Dando uno sguardo alle statistiche, il Napoli porta a casa una percentuale di possesso palla pari al 64%. Su undici tiri totali solo tre sno stati indirizzati verso la porta di Musso, mentre per i ragazzi di Gotti l'unico tiro in porta è stato quello di Lasagna in occasione del gol. Sono, invece, 510 i passaggi completati dal Napoli, contro i 208 dei bianconeri.

