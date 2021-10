Tre moduli visti contro il Legia, la grande risorsa del Napoli di Spalletti

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla variante tattica vista ieri sera in campo dal Napoli contro il Legia Varsavia. non un solo modulo ma almeno due assetti tattici diversi a seconda dei momenti della partita. Dal quotidiano si legge:

Nel primo tempo il Napoli ha recitato il copione atteso, con il Legia Varsavia a difendere basso, Insigne, Mertens e Lozano a combinare la proposta offensiva. Nove occasioni da gol fino al 76’ non sono bastate, oltre al dominio totale nel possesso palla. Spalletti ha dovuto esporre l’esposizione completa di una squadra tatticamente duttile che nella stessa partita ha adottato vari moduli, passando anche per il 3-5-2 con l’attacco pesante formato da Osimhen e Petagna. Insigne in questa partita ha fatto un po’ di tutto, ha iniziato a sinistra nel 4-3-3 e per suggerire linee di passaggio s’accentrava tutto mettendo in campo la storica intesa con Mertens. Quando è entrato Osimhen, insigne ha agito sulla trequarti nel 4-2-3-1 prima di inventarsi interno sinistro nel 3-5-2. Il Napoli ha dovuto rompere le consuetudini, convincersi ancora una volta che la capacità di coniugare diverse filosofie di gioco sia una risorsa.