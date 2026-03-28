Transfermarkt - Napoli in testa al calo del valore rosa in Serie A: ecco di quanto è stata svalutata

Secondo Transfermarkt alla fine del mercato estivo a oggi, il valore delle rose di Napoli e delle altre big di Serie A ha subito un netto ridimensionamento. Il club azzurro guida questa speciale classifica negativa con una perdita di ben 79 milioni di euro, il dato più alto del campionato.

Alle sue spalle si trovano Inter (-72M) e Lazio (-58M), mentre Atalanta e Juventus registrano cali rispettivamente di 46 e 39 milioni. Il dato del Napoli riflette un momento complesso: tra rendimento altalenante e svalutazioni individuali, la rosa ha perso appeal economico.