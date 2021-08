Lucas Torreira è da poco sbarcato in Toscana per effettuare visite e firme con la Fiorentina. Secondo quanto riferito dai colleghi di Rai Sport, l'uruguaiano prima di chiudere l'accordo con i viola, era stato proposto anche al Napoli di Spalletti, ma l'allenatore di Certaldo in mezzo al campo cerca un giocatore dalle caratteristiche diverse e non un play.