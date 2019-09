Tutto pronto allo stadio San Paolo per l'esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La SSC Napoli potrà contare anche sul sostegno di alcuni tifosi dell'Everton, giunti per l'occasione in città. I tifosi inglesi sono grandi rivali della tifoseria dei Reds. I supporters dell'Everton hanno, per l'occasione, realizzato un adesivo con i rispettivi simboli di Napoli ed Everton con la scritta "Forza Blues".

