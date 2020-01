Nonostante la rabbia per la sconfitta del Napoli contro la Lazio, i numerosi tifosi azzurri che hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra di Gennaro Gattuso. I supporters partenopei hanno ironicamente intonato il coro: "Tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato", visti gli scadenti risultati ottenuti fino ad ora. Proteste anche nei confronti di Aurelio De Laurentiis: "Laziale bast**** sei tu".

