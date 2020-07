"Ti sembra rigore questo Tir?": Gattuso e lo screzio con Tiribocchi in diretta a DAZN

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Parma-Napoli, è intervenuto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, rilasciando alcune dichiarazioni:

Rigori? Ci sta che l’arbitro possa sbagliare, l’ha vista così. Va bene, non siamo fortunati con questo arbitro qui: era lo stesso di Napoli-Lecce. Guardiamolo e valutiamolo assieme: che rigore è questo? Kulusevski è già caduto. Tiribocchi è rigore questo? È già per terra quando Koulibaly gli va sopra. È caduto da solo, lo prende dopo. Ma va bene, noi potevamo fare meglio ma secondo me non è rigore.

Il rigore di Mario Rui su Grassi? Non stiamo qui a fare polemiche, cosa pensi Tiribocchi? Secondo me è più rigore questo che quello su Kulusevski, ma non abbiamo perso per i rigori: potevamo e dovevamo fare meglio.