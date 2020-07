"Terrone del ca**o!": Procura FIGC apre procedimento contro l'Atalanta

Ultime notizie calcio Napoli - La Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto oggi a Bergamo in cui un componente dello staff dell'Atalanta si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli con un'espressione discriminatoria («Terrone del c...») e con altri improperi. Il procedimento, apprende l'ANSA, è già aperto per un dirigente individuato dalla Procura nel team manager Mirco Moioli e nei confronti del club per responsabilità oggettiva. Sulla vicenda, che verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, potrebbe essere contestata la violazione agli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva.