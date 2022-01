Statistiche Napoli, terzo gol per Amir Rrahmani in 20 presenze

Ultime notizie calcio Napoli - Gol importante quello di Rrahmani che ha chiuso in maniera definitiva il derby, il terzo degli azzurro: pronto sotto porta sul tiro cross di Mertens. La prima rete in casa al “Maradona”, le due precedenti in questo campionato le aveva segnate contro Udinese e Fiorentina in trasferta.

Il Napoli con tweet sottolinea l'importanza di un dato statistico