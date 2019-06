Maurizio Sarri lascia ufficialmente il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulla via dell'addio anche Gianfranco Zola. Il vice allenatore del tecnico di Figline ha un contratto in scadenza a fine mese: con ogni probabilità non verrà rinnovato. Di conseguenza Zola non sarà più nello staff del club inglese nella prossima stagione.