Sky, Camicioli: "Stavolta Spalletti ci ha messo del suo: ho avuto una sensazione in Napoli-Roma"

Davide Camicioli, giornalista di Sky è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

Non mi aspettavo due partite un punto. Stavolta Spalletti ci ha messo del suo. Non azzeccato i cambi, adesso è una chimera credere allo scudetto. Nel momento topico c'è sempre qualcosa che si inceppa. C'è la sensazione che il Napoli attende e che l'avversario prima o poi ti fa il gol. Mentre il Napoli non ti ha mai dato la sensazione di voler chiudere la partita. Il Napoli mentalmente non riesce a fare il salto di qualità: è mancata la convinzione di vincere lo scudetto contro ogni difficoltà.