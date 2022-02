Caso Insigne, Simioli: "Vergognatevi, non aspettavate altro. Di Lorenzo voglio ricordare un aspetto"

Il conduttore ardiofonica Gianni Simioli si schiera dalla parte di Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli è stato oggetto di diverse critiche per il video messaggio che è girato ieri sui social.

In un messaggio su Insagram, lo ha voluto difendere pubblicamente.

"Vergognatevi e vergognatevi ancora di più se state facendo passare questo messaggio e approfittando, occasione che aspettavate, per vomitare su Lorenzo la vostra già bella e consistente acredine, dettata non solo da motivi calcistici e "da tifoseria". Io di Lorenzo, mi dispiace deludervi, non posso non ricordare tutte le volte, e sono molte, in cui gli ho chiesto una mano per sostenere moralmente ma soprattutto economicamente, qualcuno che si fosse rivolto al programma radiofonico che conduco "per disperazione". E mai una volta che si fosse dileguato meschinamente come sanno fare in troppi. Il resto, dei rigori segnati o sprecati, delle sue auto costose e delle intemperanze e strafalcioni linguistici o di outfit non me ne fotte niente"