Il portiere inglese Shilton ancora oggi non ha digerito di aver subito il gol di mano da Maradona. La maglia indossata da Diego Armando Maradona nella gara Argentina-Inghilterra del 1986 è stata battuta all'asta per circa 7.142.500 di sterline, circa 8,8 milioni di euro.

Peter Shilton ha dichiarato:

"Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l'oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow”.