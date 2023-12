Notizie Calcio Napoli - Dopo la sconfitta patita dal Napoli in casa della Juventus c'è stato anche lo sfottò partito dalla Curva Sud dei tifosi bianconeri che ha intonato la celebre 'O surdato 'nnammurato, simbolo della città partenopea. Il coro è continuato anche in uscita dallo stadio come si evince dalle immagini in basso.