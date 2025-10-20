Serie A, la grande noia: solo 11 gol nella 7ª giornata, mai così pochi in un campionato a 20 squadre

La settima giornata della Serie A 2025/26 entra nella storia, ma non per lo spettacolo. Con il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Udinese, cala il sipario su un turno da record negativo: appena 11 gol segnati in 10 partite, il dato più basso di sempre da quando il campionato è a 20 squadre.

A certificare la "grande noia" sono i numeri. Quattro 0-0 – Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio – e una sola partita con almeno tre gol, Milan-Fiorentina 2-1, ricordata più per le polemiche arbitrali che per le emozioni in campo.

Le uniche note positive? Le prestazioni vivaci di Como e Bologna, che con coraggio e idee stanno sorprendendo in classifica.