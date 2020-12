Terremoto a Napoli: scossa di 1.8 magnitudo, l'epicentro è a Pozzuoli. Forte boato e popolazione in agitazione

Terremoto a Napoli - Pomeriggio spaventoso in Italia: dopo le scosse nel Centro Italia e quello in Calabria, è stata avvertita in serata una scossa nel Napoletano. La scossa è stata avvertita pochi minuti fa dalla popolazione di Napoli.

Terremoto a Napoli, scossa a Pozzuoli: magnitudo 1.8

AGGIORNAMENTO 20.55 - Come riporta INGV, l'epicentro è a Pozzuoli (5km SE), con magnitudo di 1.8 e una profondità di 2 km. L'orario esatto è le 20:23:16

Fanpage scrive:

Paura questa sera a Pozzuoli, dove una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione: non è ancora stata comunicata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) l'intensità della scossa, ovvero la magnitudo, così come non si conoscono ancora esattamente né l'epicentro né l'ipocentro. La scossa è stata preceduta da un forte boato, che ha messo in agitazione coloro che l'hanno avvertito. Il terremoto è stato maggiormente avvertito nella zona alta della città flegrea, dove sorge il Vulcano Solfatara, ma l'evento sismico è stato talmente consistente da essere stato avvertito anche nella zona dell'Anfiteatro Flavio, in quella del lungomare di via Napoli e addirittura ad Arco Felice, quartiere periferico della città dei Campi Flegrei.