Samp, rischio esonero per D'Aversa: c'è un favorito nei tre nomi in lizza per sostituirlo

Notizie Calcio - La sconfitta a Cagliari ed una poco rassicurante classifica fanno vacillare la panchina della Sampdoria di Roberto D'Aversa, sempre più in discussione. Il tecnico per ora è stato riconfermato ma il rischio esonero è vivo più che mai: sarà decisivo il match casalingo con lo Spezia.

Samp, rischio esonero per D'Aversa pronto Giampaolo

Un calendario non semplice per l'ex tecnico del Parma che sente già circolare i nomi per una eventuale sostituzione. In cima alla lista ci sarebbe un ritorno in blucerchiato, ovvero Marco Giampaolo reduce dalle fallimentari esperienze sulle panchine di Milan e Torino. In lizza ci sarebbero anche anche Beppe Iachini ed Eugenio Corini.