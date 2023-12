Salernitana-Bologna 1-2, la doppietta di Zirkzee fa volare i felsinei che superano il Napoli

Il Bologna vince 2-1 a Salerno grazie ad una doppietta di Zirkzee. A nulla è valsa la rete nel finale di Simy che ha accorciato il risultato, ma ha consentito ugualmente al Bologna di conquistare 3 punti in trasferta importantissimi. Attualmente infatti la squadra di Thiago Motta è al 4° posto in classifica, superando il Napoli che è invece ora al 6° posto in attesa del risultato di Roma-Fiorentina di questa sera. In caso di vittoria dei viola, il Napoli si ritrovrebbe addirittura al 7° posto. Un week end davvero terribile in chiave classifica e risultati per la squadra di Mazzarri.