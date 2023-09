Rudi Garcia cambia ancora Kvaratskhelia: la reazione di giocatore e tifosi

Napoli - Al minuto 75 è arrivato ancora una volta il cambio di Rudi Garcia che ha tolto dal campo Kvaratskhelia sul risultato di 0-0 per mettere in campo Elmas. Reazione del giocatore georgiano che scuote la testa all'uscita dal campo, così come i tifosi del Napoli nel Settore Ospiti che hanno fischiato il cambio.