Ritorno al 3-5-2 con un paio di ballottaggi per l'Udinese: unica certezza in attacco

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto, il tecnico dell'Udinese Runajic deve fare i conti con le assenze in vista del match col Napoli:

Runjaic ritrova Sanchez in panchina, ma in mezzo al campo ha gli uomini contati visto che all’assenza di Payero si è aggiunta quella di Zarraga. L’ipotesi più probabile è quella di un ritorno al 3-5-2 con un paio di ballottaggi: in difesa si giocano una maglia Kristensen e Touré che ha scontato il turno di squalifica. Nel ruolo di esterno sinistro Kamara sembra più adatto a ricoprire tutta la fascia, ma dopo il primo tempo di Empoli non ha più visto il campo, quindi il favorito pare Zemura. La mediana sarà composta da Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp, davanti Lucca e Thauvin, coppia intoccabile a oggi con Davis out e Sanchez appena ristabilito.