Ritiro estivo - Contratto con l'Abruzzo, il Napoli percepirà 1 mln a stagione: cosa succederà col Trentino?

L'edizione odierna di Repubblica ritaglia spazio per il ritiro estivo del Napoli. Dal quotidiano si legge:

De Laurentiis, intanto, sta definendo pure il ritiro estivo. La sede è ormai conosciuta: gli azzurri lavoreranno a Castel di Sangro dal 28 agosto o (29) fino al 10 settembre. La novità è la durata dell’accordo che potrebbe cambiare le abitudini del Napoli, ormai ospite fisso a Dimaro-Folgarida in Trentino. Il contratto con la Regione Abruzzo sarà valido per 6 anni (e ci sarà un’opzione di rinnovo). Il Napoli percepirà poco meno di un milione di euro ( circa 800mila euro) per ogni stagione. Cosa succederà, dunque, con la Val di Sole? Il club azzurro ha un accordo valido per altri due anni, ma potrebbe risolvere l’impegno col Trentino per trasferirsi in pianta stabile a Castel di Sangro.