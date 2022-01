Repubblica - Insigne in panchina con la Salernitana, si sta preparando ad un lungo addio

Ultime Serie A - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli, in vista della sfida con la Salernitana. Dal quotidiano si legge:

Il successo di Bologna ha accorciato le distanze da Inter e Milan, quindi gli azzurri devono aumentare il ritmo per alimentare i propositi di rimonta. Un reparto offensivo al completo può essere un alleato prezioso. Il Napoli ha bisogno di tutti i suoi campioni per battere la Salernitana e arrivare alla sosta nel migliore dei modi. Insigne rappresenta naturalmente un valore aggiunto. L’attaccante di Frattamaggiore si sta preparando ad un lungo addio ( ha già firmato per il Toronto) che vuole vivere da protagonista. Un Napoli in Champions (per non parlare d’altro) sarebbe la dote che Insigne vorrebbe lasciare ai tifosi prima di salutare dopo dieci anni. La Salernitana è nel mirino, naturalmente toccherà a Spalletti decidere se schierarlo dall’inizio oppure se lasciarlo inizialmente in panchina e poi sfruttarlo nella ripresa. È il copione più consigliato considerando che Insigne avrà soltanto tre allenamenti pieni con la squadra prima della sfida contro i granata di Colantuono, ma la decisione non è stata ancora presa.