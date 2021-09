Da solista a uomo squadra: Repubblica racconta la continua metamorfosi di Insigne

Ultime calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle prestazioni di Lorenzo Insigne. Dal quotidiano si legge:

Osimhen è però l’arma più appuntita del Napoli, non certo l’unica. Sta infatti avendo un rendimento straordinario pure Lorenzo Insigne, anche se finora è andato a segno solo una volta e su rigore nel debutto stagionale contro il Venezia. Ma il capitano brilla per il suo altruismo e continua a sfornare assist a ripetizione ( e di rara bellezza, come si è visto a Udine e Genova) per i suoi compagni, confermando dopo la vittoria agli Europei con la Nazionale di aver completato la sua metamorfosi: da solista a uomo squadra.