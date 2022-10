Spalletti su Osimhen: "Non possiamo rischiare, domani si allenerà forte e poi sarà a disposizione"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa analizzando diversi temi in vista della gara di domani contro la Cremonese:

Le parole di Spalletti sul recupero di Osimhen:

"Sono valutazioni che si fanno dopo esami clinici ed analisi della condizione. Non possiamo rischiare niente, perchè già l'ultima volta abbiamo fatto a meno di un giocatore per un periodo di campionato determinante. Noi lo vogliamo a disposizione nelle condizioni migliori, quindi abbiamo deciso di dargli ancora un turno per migliorare. Non è ancora in condizione e per portarlo domani a Cremona c'era bisogno di un allenamento differente. Oggi e domani si allenarà forte e poi lo avremo a disposizione".