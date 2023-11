Real Madrid-Napoli, stoico De Laurentiis: patron al Bernabeu a pochi giorni dall'intervento al menisco | VIDEO CN24

Anche Aurelio De Laurentiis ha seguito la squadra a Madrid. Il Napoli calcio domani sera affronterà il Real in Champions League cercando di ottenere il pass per gli ottavi di finale nella massima competizione europea.

Real Madrid Napoli, De Laurentiis al Bernabeu: il video

Il patron azzurro operato al ginocchio nei giorni scorsi a Villa Stuart dal Prof. Mariani. Il Prof. Pier Paolo Mariani, Ortopedico specializzato nella diagnosi e chirurgia del ginocchio.

Il comunicato sulle condizioni di De Laurentiis

L’intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro ha avuto un buon successo e il patron del Napoli Calcio ha già iniziato il programma riabilitativo con l’intento di accelerare i tempi di guarigione e tornare al più presto al fianco della squadra partenopea. Il produttore cinematografico nonché presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, nella giornata di mercoledì 22 novembre, si è recato nella Clinica Villa Stuart di Roma, Centro Medico di Eccellenza FIFA & FIMS, per sottoporsi ad intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. Ad occuparsi personalmente del patron del SS Napoli Calcio, è stato il professor Pier Paolo Mariani, Ortopedico specializzato nella diagnosi e chirurgia del ginocchio, che nel pomeriggio ha effettuato l’operazione con esito estremamente positivo. L’imprenditore romano ha già iniziato il programma riabilitativo con l’intento di accelerare i tempi di guarigione e tornare al più presto al fianco della squadra partenopea, chedovrà affrontare nell’arco di 15 giorni 4 sfide cruciali per il seguito della stagione sportiva, sia in ambito nazionale (Atalanta, Inter e Juventus) che in quello europeo, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in terra iberica.

Nonostante questo, De Laurentiis ha fatto di tutto per essere con la squadra in Spagna e si è concesso anche un giro sul terreno di gioco in compagnia del ds Mauro Meluso.