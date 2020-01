Rapina a Daniele Decibel Bellini: arrestati due giovani

Ultime notizie Napoli - Sono stati arrestati due giovani accusati di aver fatto parte del gruppo di cinque criminali che, nella notte tra il 4 e il 5 giugno scorso, avevano bloccato Daniele Decibel Bellini mentre tornava a casa con la moglie e i figli e lo avevano rapinato.

I due arrestati sono Emanuele Amoroso, 22 anni, e Gennaro Bonaiuto, 21 anni, sono gravemente indiziati di avere messo a segno quella rapina insieme ad altre tre persone che non sono state ancora identificate; l'ordinanza della misura cautelare agli arresti domiciliari è stata eseguita dagli agenti del commissariato Posillipo, al termine dell'indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Napoli.

Quella notte Bellini stava facendo ritorno nella sua abitazione di via Posillipo, nell'attesa dell'apertura del cancello automatico, fu avvicinato da uno scooter con a bordo due persone col volto travisato, immediatamente raggiunte da altri complici tutti col volto coperto. Bellini d'istinto ingranò la retromarcia per provare ad allontanarsi, ma lo scooter dei rapinatori restò bloccato sotto la sua vettura dopo essere caduto. Rimasto quindi bloccato in questo frangente, si vide costretto a consegnare tutto ciò che aveva ai malviventi, che dopo il trambusto creatosi fuggirono via.

Le indagini sono partite proprio dal veicolo danneggiato e poi sottoposto a sequestro, nonché dalla ricerca, nei vari ospedali, di un giovane ricorso quella notte alle cure mediche a seguito dell’impatto verificatosi in occasione della rapina. Diverse le immagini visionate dal sistema di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dai rapinatori e di confrontare l’abbigliamento indossato dai giovani con quello dettagliatamente descritto dalla vittima, la cui collaborazione è stata determinante per risalire all’individuazione dei responsabili