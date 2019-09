DIRETTA VIDEO - 'Tifosi napoletani' su CalcioNapoli24 TV: conduce Gennaro Montuori, parterre d'eccezione

"Tifosi napoletani": appuntamento a questa sera alle 20:45 su Tele A, canale 18 dgt, e su CalcioNapoli24, sul canale 296 dgt, su YouTube e su Facebook.

Come sempre ci sarà un parterre d’eccezione capitanato da Gennaro Montuori: ospiti del programma l’avvocato Enrico Tuccillo, il giornalista Rino Cesarano, il Consigliere Regionale De Pascale per chiarire la vicenda stadio. Ci saranno anche gli ex azzurri Bruscolotti, Di Fusco, Filardi e Carannante che studieranno le mosse tattiche che Ancelotti potrebbe adottare in vista dell'impegno con la Sampdoria in campionato ed il Liverpool in Champions.

Per la musica ci saranno due giovani voci del panorama partenopeo, che tifosi napoletani continua a lanciare da anni, dando spazio anche alle voci del popolo.