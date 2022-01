Problemi fisici per Insigne. Sugli sviluppi di un contropiede, il capitano del Napoli si ferma e crolla a terra portandosi la mano sull'adduttore destro.

Sembra essere un problema non da poco, ma Insigne decide di rimanere in campo per qualche minuto e provare a resistere.

Ma al 29' alza bandiera bianca e lascia il posto a Politano tra gli applausi del pubblico.