Primo tempo horror del Napoli, bordate di fischi dai tifosi azzurri: Natan tra i più in difficoltà

Un primo tempo incommentabile per il Napoli, sotto 1-0 ed Empoli per il gol di Cerri dopo 3'. Monologo toscano nei primi 45', con la squadra di Calzona mai veramente pericolosa ed in grande difficoltà difensiva: tra i peggiori c'è sicuramente Natan, schierato a sinistra, che è stato ammonito e puntualmente saltato dagli avversari. Probabile che nella ripresa possa entrare Mazzocchi (seppur febbricitante) al suo posto. L'uscita dal campo degli azzurri è stata accompagnata da copiosi fischi del settore ospiti.