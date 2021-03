Napoli - Lo studio annuale di Deloitte (”Football Money League 2021”) mostra chiaramente come il Covid abbia impattata sui conti e i guadagni dei club, soprattutto per quanto riguarda merchandising e gli introiti dallo stadio. Proprio per quest’ultimi le perdite previste per quest’anno per diversi club di Serie A sono enormi: 80 milioni per la Juventus, 60 e 40 rispettivamente per Inter e Milan, circa 30 per Roma e Lazio e 17 per il Napoli.