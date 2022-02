Colpo di scena, un presidente di Serie A alla guida della Lega: i club hanno scelto

Pochi giorni fa Dal Pino aveva rassegnato le dimissioni dalla guida della Lega Serie A e adesso sembra che i club abbiano già scelto il suo successore: si tratta di un presidente di Serie A. Lo rivela il Corriere di Bergamo che mette in evidenza la scelta fatta dai club di Serie A: il nome scelto è quello di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta.

Voci in ambienti vicini alla Lega (e svelate da Milano Finanza) parlano del possibile successore di Paolo Dal Pino alla guida della Serie A. I club avrebbero individuato in Antonio Percassi, patron dell’Atalanta, il successore ideale, soprattutto considerata la capacità di far quadrare i conti personali e aziendali. Possibile un doppio incarico come successo ai tempi di Adriano Galliani (con polemiche per conflitto di interessi) mentre Luca Percassi, che ora è tra i consiglieri della Lega, potrebbe essere candidato vicepresidente. Una delle due opzioni è di troppo, ma presto si capirà di più.