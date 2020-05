Polemica a Milano, Cruciani sminuisce: "Sui Navigli non è successo un c***o"

Ultime notizie. Stanno facendo discutere molto le immagini dei Navigli di Milano pieni di gente, con le misure anti-contagio non rispettate da tutti. La situazione ha preoccupato e non poco il Sindaco Sala che ha intimato di chiudere tutto se il rispetto delle regole dovesse essere violato nuovamente.

A sminuire l’episodio, ai microfoni di Radio24 durante la trasmissione ‘La Zanzara’, ci ha pensato però GiuseppeCruciani:

“Onestamente possiamo dire che sui Navigli non è successo un ca**o?! C’erano delle persone, ma in molti rispettavano le distanze. In ogni caso il vero responsabile della situazione è il Sindaco che avrebbe dovuto prevedere più controlli e non dei cittadini”.