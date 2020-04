Ultimissime notizie Napoli - "Questo è quello che ha donato Paolo Cannavaro": inizia così la clip che mostra tutta la benevolenza degli Ultras 72 della Curva B, aiutati anche da Paolo Cannavaro, ex capitano della SSC Napoli. L'azzurro ha partecipato alla raccolta alimentare per le numerose famiglie in difficoltà della Loggetta.

Clicca sul file in allegato