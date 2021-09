Osimhen non sarà presente al ricorso, agli atti una sua dichiarazione scritta

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultimissime notizie in casa Napoli in vista del match con la Juventus. Dal quotidiano si legge:

Tutte le possibilità restano aperte, la decisione arriverà la prossima settimana che sarà decisiva pure su un altro fronte, quello relativo al ricorso alla Corte d’Appello federale per la riduzione della squalifica di Victor Osimhen, fermato per due turni a causa del rosso diretto rimediato contro il Venezia. Il Napoli ha presentato ricorso: punta alla riduzione di una giornata per “ regalare” il numero 9 a Spalletti in vista della grande sfida contro la Juventus. Il giocatore non sarà presente – è ancora impegnato con la Nigeria – ma agli atti ci sarà una sua dichiarazione scritta in cui ribadirà di essersi soltanto divincolato da Heymans senza alcuna volontà di far male al centrocampista belga del Venezia. Potrebbe esserci anche una sua dichiarazione video, l’avvocato Grassani sta definendo la strategia finale.