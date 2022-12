Ultime notizie. Daniele Orsato è stato candidato al premio di miglior arbitro 2022 per Iffhs, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio. L'arbitro italiano, reduce dall'esperienza ai Mondiali in Qatar, figura nella lista dei 25 candidati al premio ed è l'unico fischietto italiano.

Nel riferire la notizia, il giornalista Antonello Perillo ricorda i tempi in cui Orsato veniva accusato per il cartellino rosso non dato a Pjanic in quel famoso Inter-Juve di qualche anno fa.